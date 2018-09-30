2018-09-30T15:47:12+03:00
Спорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При России "Формулы-1" в Сочи

Это уже третья победа британского гонщика на черноморском побережье России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Льюис Хэмилтон - первый.Льюис Хэмилтон - первый.Фото: REUTERS
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В Сочи в воскресенье, 30 сентября, завершились гонки 16 этапа чемпионата мира в "Формуле-1". Победу в заезде одержал на Гран-При России третий раз в карьере британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Второе место - у фина Вальттери Боттаса, третий - немец Себастьян Феттель из "Феррари". Сергей Сироткин, единственный российский пилот, который представляет "Уильямс Рейсинг", расположился на 18-й позиции.

Для британца Льюиса Хэмилтона это уже третья победа в карьере на этапе в России - ранее он побеждал в Сочи в 2014 и 2015 годах.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию очередной гонки - "Гран-При России 2018" в Формуле-1. Отметим, что именно перед этим этапом стало известно о возвращении Даниила Квята в "Формулу-1".

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