2018-09-30T15:57:08+03:00
Спорт

Сенсация в Махачкале: "Зенит" проиграл "Анжи" 1:2 в чемпионате России

По ходу поединка команда Сергея Семака выигрывала в гостях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" гостил в Дагестане у "Анжи"."Зенит" гостил в Дагестане у "Анжи".Фото: Александр ГЛУЗ
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Невероятная сенсация грянула в поединке 9 тура чемпионата России по футболу. "Анжи" принимал дома в Махачкале питерский "Зенит" и добился победы со счетом 2:1.

На 47-й минуте "Зенит" открыл счет после гола Маркизио. На 71-й минуте Понсе сделал счет равным. Точку в поединке поставил Владислав Кулик, который на 83-й минуте точно пробил пенальти.

"Анжи" доигрывал матч в меньшинстве после того, как был удален Белоруков. Для зенитовцев это - первое поражение в сезоне. У них 22 очка после 9 игр. "Анжи" с 9 очками теперь перебирается на 12 место.

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