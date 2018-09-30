2018-09-30T15:57:47+03:00
Политика

«Были в шоке»: в Крым прибыла делегация из Норвегии

Гостей поразили темпы развития российского региона
Дарья ИВАШКИНА
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Члены делегации из Норвегии были просто шокированы симферопольским аэропортомЧлены делегации из Норвегии были просто шокированы симферопольским аэропортомФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В воскресенье, 30 сентября, в Крым прибыла делегация из Норвегии, в которую входят, в частности, представители практически всех партий этой скандинавской страны.

Как рассказал журналистам глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, гости уже успели осмотреть Симферополь. При этом, по словам политика, норвежцы «были в шоке» от симферопольского аэропорта и темпов развития полуострова. «Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», - цитирует Гемпеля РИА Новости.

Между тем в ближайшее время гости из Норвегии намерены побывать еще в Ялте, Севастополе и Бахчисарае. Как ожидается, их визит на полуостров продлится до 6 октября.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сентябре в Крыму уже прибывала делегация из США. Речь идет о представителях американского «Центра гражданских инициатив». В течение нескольких дней они путешествовали по полуострову и общались с местными жителями.

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