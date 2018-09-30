2018-09-30T16:35:48+03:00
Политика

Песков: Вопрос российской поддержки Сербии в конфликте с Косово будет решаться после встречи Путина и Вучича

Белград и Москва обсудят взаимодействие в ходе переговоров на высшем уровне 2 октября
Денис СУХОВ
Поделиться:
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
Изменить размер текста:

Говорить о возможных мерах для поддержки Белграда в конфликте с Косово пока преждевременно. Прежде всего тема будет обсуждаться в ходе переговоров российского и сербского лидера в Москве.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сначала должны состояться переговоры», - заявил Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ожидается, что встреча глав государств состоится в 2 октября. Ранее президент Сербии Александр Вучичи заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным конфликт в Косово и заручиться его поддержкой в этом вопросе. При этом Вучич подчеркнул, что речь не идет о военном вмешательстве Москвы.

«Я бы не хотел, чтобы на нашей земле происходили крупные военные столкновения, и поэтому сделаю все возможное, чтобы сохранить мир», - добавил Вучич.

Напомним, в 2008 году албанские структуры Косово провозгласили независимость от Сербии. Сербские власти вступили в переговоры с косоварами для облегчения жизни своих граждан в автономном крае, а также ради сближения с Евросоюзом.

Итогом консультаций при посредничестве Брюсселя стали два соглашения между Приштиной и Белградом: О принципах нормализации отношений и О сообществе сербских общин. Однако 4 августа Приштина не соблюла последний срок выполнения договоренностей, что привело к очередному витку напряженности в регионе.

Ранее около 60 бойцов косовского спецподразделения ROSU разместили свои позиции вблизи ГЭС «Газиводе» и прилегающего к ней аккумуляционного озера. Сообщалось, что они задерживали всех сербов, встречающихся на пути.

Большая часть озера «Газиводе», как и сама гидроэлектростанция, находятся под контролем Белграда, в последние годы сербские власти вложили в местную инфраструктуру немалые средства — до двух миллионов евро.

В ответ на провокационные действия Приштины президент Сербии Александр Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность. Аналогичные указания получили все спецподзразделения МВД республики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин провел субботний вечер в хакасской тайге
Серхио Рамос и Марсело не поедут на игру "Реала" против московского ЦСКА
Сергей Семак заявил, что "Анжи" заслуженно победил "Зенит"
Египет вышел на полное самообеспечение природным газом
«Были в шоке»: в Крым прибыла делегация из Норвегии
Сенсация в Махачкале: "Зенит" проиграл "Анжи" 1:2 в чемпионате России
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При России "Формулы-1" в Сочи
«Своевременный шаг»: глава МИД Сирии оценил решение России о поставках С-300
«Душу не скопировать»: Клоны умершей любимой собаки разочаровали Стрейзанд
«Точно не доберется»: Пушков предложил Илону Маску спрятаться от ФБР на Марсе
«Альтернатива для Германии» стала второй по популярности политической силой в ФРГ
Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак
На юго-западе Москвы произошла авария с участием Porsche
Украинский журналист назвал своих соотечественников «нацией болванов»
В США акула напала на 13-летнего мальчика
В Госдуме назвали обескураживающим заявление США о возможной морской блокаде России
Посольство РФ подтвердило, что россияне не пострадали из-за землетрясения и цунами в Индонезии
Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости республики
Названы самые туристические регионы Европы