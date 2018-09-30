2018-09-30T17:09:33+03:00
Экономика

Египет вышел на полное самообеспечение природным газом

Арабская республика прекращает импорт топлива из-за рубежа, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла
Денис СУХОВ
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Египет вышел на полное самообеспечение природным газомЕгипет вышел на полное самообеспечение природным газом
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Египет прекращает импорт природного газа из-за рубежа в связи с переходом на полное самообеспечение топливом. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов арабской республики Тарик аль-Мулла.

«Освоение новых месторождений ускорило выход Египта на самообеспечение ранее первоначально запланированного конца текущего года»,- отметил Мулла.

По его словам, отказ от импортного газа позволит египетской казне сэкономить порядка $1,5 млрд, которые планируется направить на экономические реформы.

Аль-Мулла добавил, что на минувшей неделе была отгружена последняя партия импортного сжиженного газа. В сентябре собственная добыча Египта составила 6,6 млрд кубических футов (180 млн куб. метров) в день, что на 0,6 млрд кубических футов больше, чем в июле. Дальнейшая цель арабской республики — превратиться в региональный газовый центр.

Ранее Каир заявлял о планах отказаться от импортного газа к концу текущего года, а в перспективе перейти к экспорту топлива на внешние рынки. С этой целью страна активно привлекает инвестиции в разработку собственных месторождений, среди которых наиболее перспективным считается газовое поле Эз-Зохр.

В данном случае речь идет о возвращении ранее утраченных экспортных позиций — с 2003 года Египет не только покрывал собственные потребности в природном газе, но и поставлял топливо в Израиль и Иорданию. Однако после революции 2011 года отрасль пришла в упадок, многие проекты по разведке новых месторождений заморозили, в то время как внутреннее потребление газа росло. В результате страна была вынуждена обратиться к импорту, объем которого в 2017 году составлял порядка 31,1 млн кубометров газа в день.

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