Сергей Семак заявил, что "Анжи" заслуженно победил "Зенит"

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-30T17:17:32+03:00

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Футболисты питерского "Зенита" сенсационно уступили со счетом 1:2 в гостевой игре 9 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Клуб, который с этого сезона тренирует Сергей Семак, по словам наставника, заслуженно уступил. Однако же, недооценки соперника, по словам Семака, в этой игре со стороны гостей, которые лидируют в чемпионате России, не имелось:

- В футболе бывают и победы, и поражения. К большому сожалению, сегодня не получилось выиграть. Будем разбираться. Недооценки не было. Играют две команды, такие же ребята. Сегодняшний матч показал, что удачу надо заслужить. Сегодня удача была на стороне «Анжи» и в случае с пенальти, и в случае с голом с игры. Понятно, что были и наши ошибки, но и удачу, и неудачу надо заслужить. Все в жизни абсолютно заслуженно, - заявил Сергей Семак в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Отметим, что сегодня вечером чуть позже в Москве пройдет матч двух преследователей питерской команды - "Спартак" примет на своем поле футболистов "Ростова". Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.