2018-09-30T18:29:31+03:00
Политика

Принц Кентский Майкл посетил Москву несмотря на скандал с инцидентом в Солсбери

Ранее британское правительство рекомендовало членам королевской воздержаться от поездок в Россию
Денис СУХОВ
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Принц Кентский Майкл. Фото: wikimedia.orgПринц Кентский Майкл. Фото: wikimedia.org
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Принц Кентский Майкл посетил в сентябре Москву, несмотря на рекомендацию британского кабмина членам королевской семьи воздержаться от поездок в Россию на фоне инцидента в Солсбери.

Об этом сообщает газета The Sun.

Издание отмечает, что принц не афишировал свою поездку, «но тихо получил разрешение Форин Оффиса» и отправился в Россию, где принял участие в церемонии открытия частной школы Brookes на северо-востоке Москвы.

Принц Кентский, которому эти летом исполнилось 76 лет, приходится двоюродным братом королеве Великобритании Елизавете II и внучатым племянником российскому императору Николаю II. Свое имя он получил в честь великого князя Михаила Александровича.

Принц Майкл свободно говорит по-русски, имеет широкие гуманитарные и деловые связи в России. В частности, патронирует 16 благотворительных организаций и фондов, участвует в работе Российско-Британской торговой палаты. В 2009 году принц Кентский был награжден российским Орденом Дружбы за вклад в развитие отношений между странами.

Напомним, российско-британские отношения переживают непростые времена на фоне дипломатического скандала, разразившегося после инцидента с отравление Сергея и Юлии Скрипалей в городе Солсбери. В начале марта британского шпиона и его дочь госпитализировали в критическом состоянии — по версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического токсина, якобы произведенного в России, а Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

Несмотря на всю тяжесть обвинений, британская сторона так и не подкрепила свои заявления доказательствами, а также отказалась от сотрудничества с российским следствием по делу.

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