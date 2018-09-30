В джунглях северного Вьетнама нашли тело советского летчика, пропавшего почти полвека назад

СЕГОДНЯ 18:59 2018-09-30T19:02:13+03:00

Капитан ВВС СССР Юрий Поярков служил во Вьетнаме в качестве инструктора, в свой последний полет он отправился в апреле 1971 года

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В джунглях северного Вьетнама обнаружили тело советского летчика-инструктора Юрия Пояркова, пропавшего без вести почти полвека назад.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на историка авиации Николая Бодрихина. По его словам, советские инструкторы, в том числе капитан ВВС СССР Юрий Поярков, обучали летчиков Вьетнамской народной армии.

В апреле 1971 года Поярков пропал без вести, выполняя учебный полет с еще одним летчиком на истребителе МиГ-21У.

«Вьетнамцы искали место падения его самолета десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски», - рассказал Бодрихин.

По просьбе внучки пропавшего летчика поиски возобновились и проходили на протяжении последнего года. Наконец, одна из экспедиций в горном районе Тамдао увенчалась успехом — были обнаружены тела двух летчиков, один из которых, предположительно, является Поярковым. Вместе с останками нашлись и обломки их истребителя.

Информацию об этом подтвердили и в штабе военного командования северной вьетнамской провинции Тхайнгуен.

«Обнаружены останки двух пилотов самолета МиГ-21У. Установлено, что они принадлежат вьетнамскому и русскому летчикам», - заявил представитель командования Динь Дык Чонг.