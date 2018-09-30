2018-09-30T19:51:09+03:00
Экономика

Усманов не исключил возвращения «Мегафона» на Лондонскую биржу в будущем

Глава холдинга USM объяснил причины делистинга новой стратегией развития сотового оператора
Денис СУХОВ
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Алишер Усманов. ФОТО Михаил Метцель/ТАССАлишер Усманов. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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В будущем компания «Мегафон» может вернуться на Лондонскую биржу. Об этом заявил глава холдинга USM (основного акционера сотового оператора) Алишер Усманов.

В эфире телеканала «Россия 1» бизнесмен напомним, что в условиях, когда в России работают уже не три, а четыре сотовых оператора, «Мегафон» открыто сообщил, сколько собирается тратить на развитие цифровой экономики.

«Мы не можем обеспечивать инвесторов дивидендами, поэтому предложили выкупить у них акции», - объяснил Усманов причины делистинга «Мегафона» с Лондонской биржи.

По его словам, такая ситуация является абсолютно нормальной, и после изменения рыночной ситуации не исключается возвращения «Мегафона» на Лондонскую биржу.

«Это позволило нам в тот момент привлечь очень много иностранных средств. Мы тогда ставили задачу компании в будущем — экспансию. Мы не думали, что этот рынок рухнет», - добавил Усманов.

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