В Греции из-за ураган «Ксенофон» пропали без вести три человека

СЕГОДНЯ 20:12 2018-09-30T20:12:16+03:00

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По меньшей мере три жителя острова Эвбея числятся пропавшими без вести после урагана «Ксенофон», обрушившегося на Грецию в минувшую субботу.

Об этом сообщил губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис.

«Сейчас мы ищем трех наших жителей на Эвбее. Мы бросили туда все силы», - заявил губернатор на своей странице в Facebook.

Во время урагана в Центральной Греции выпали обильные осадки, которые повлекли за собой наводнения. В городе Теологос в области Фтиотида с субботы до утра воскресенья выпало 464 миллиметра осадков, на Эвбее — 233 миллиметра, свитдетельствуют данные метеослужбы Национальной обсерватории Греции.

В ряде случаев потоки воды смывали автомобили с находившимися в них людьми. Одну из унесенных в районе Пили на Эвбее машин нашли, однако судьба двух пассажиров из нее остается неизвестной. Вторую машину смыло с дороги Прокопи-Мандуди, одного человека из нее нашли, поиски водителя продолжаются.

По словам Бакоянниса, режим чрезвычайной ситуации сохраняется в муниципалитетах Лакрос, Мандуди, Лимни, Агиа Анна.

«Горячо прошу всех — будьте осторожны и избегайте ненужных поездок», - пизвал губернатор.