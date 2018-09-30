В Индонезии 21-летний авиадиспетчер погиб, спасая пассажирский лайнер во время землетрясения

СЕГОДНЯ 20:43 2018-09-30T20:43:23+03:00

Несмотря на начавшиеся подземные толчки, Антониус Гунаван Агунг не покидал рабочий пост до тех пор, пока не убедился, что самолет благополучно поднялся в воздух

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В Индонезии простились с 21-летним авиадиспетчером Антониусом Гунаван Агунгом, который ценой собственной жизни проконтролировал взлет пассажирского лайнера во время землетрясения.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Молодой человек работал в аэропорту города Палу на острове Сулавеси. Когда начались первые подземные толчки, он отказался покинуть вместе с коллегами командно-диспетчерскую вышку. Агунг оставался на посту до тех пор, пока готовящийся ко взлету самолет авиакомпании Batik Air с сотнями людей на борту не поднялся благополучно в воздух.

Фото: twitter.com/airnav_official

После того, как самолет оказался в безопасности, диспетчер поспешил покинуть вышку. Которая начала разрушаться — к тому моменту сила толчков достигла магнитуды 7,4. Агунгу пришлось прыгать с высоты четвертого этажа, в результате он получил многочисленные повреждения внутренних органов.

Агунга госпитализировали в ближайшую больницу, однако несмотря на все усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось. Диспетчер умер, дожидаясь вертолета, который должен был доставить его в медучреждение, располагающее более современным оборудованием.

Молодой человек всего месяц не дожил до своего 22-го дня рождения.

Антониус Гунаван Агунг. Фото: twitter.com/airnav_official

В минувшую пятницу на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, за которым последовало цунами. По последним данным, жервами стихи стали 832 человека.