2018-09-30T20:43:23+03:00
В мире

В Индонезии 21-летний авиадиспетчер погиб, спасая пассажирский лайнер во время землетрясения

Несмотря на начавшиеся подземные толчки, Антониус Гунаван Агунг не покидал рабочий пост до тех пор, пока не убедился, что самолет благополучно поднялся в воздух
Денис СУХОВ
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Фото: twitter.com/airnav_officialФото: twitter.com/airnav_official
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В Индонезии простились с 21-летним авиадиспетчером Антониусом Гунаван Агунгом, который ценой собственной жизни проконтролировал взлет пассажирского лайнера во время землетрясения.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Молодой человек работал в аэропорту города Палу на острове Сулавеси. Когда начались первые подземные толчки, он отказался покинуть вместе с коллегами командно-диспетчерскую вышку. Агунг оставался на посту до тех пор, пока готовящийся ко взлету самолет авиакомпании Batik Air с сотнями людей на борту не поднялся благополучно в воздух.

Фото: twitter.com/airnav_official

Фото: twitter.com/airnav_official

После того, как самолет оказался в безопасности, диспетчер поспешил покинуть вышку. Которая начала разрушаться — к тому моменту сила толчков достигла магнитуды 7,4. Агунгу пришлось прыгать с высоты четвертого этажа, в результате он получил многочисленные повреждения внутренних органов.

Агунга госпитализировали в ближайшую больницу, однако несмотря на все усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось. Диспетчер умер, дожидаясь вертолета, который должен был доставить его в медучреждение, располагающее более современным оборудованием.

Молодой человек всего месяц не дожил до своего 22-го дня рождения.

Антониус Гунаван Агунг. Фото: twitter.com/airnav_official

Антониус Гунаван Агунг. Фото: twitter.com/airnav_official

В минувшую пятницу на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, за которым последовало цунами. По последним данным, жервами стихи стали 832 человека.

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