Порошенко поблагодарил Путина за более проевропейскую Украину

СЕГОДНЯ 21:04 2018-09-30T21:06:25+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина за более проевропейский настрой украинцев.

Соответствующее заявление глава украинского государства сделал в эфире телеканала CNN. По его словам, в 2013 году «трансатлантическую интеграцию» в НАТО поддерживали 16% жителей страны, сейчас их доля достигла 54%.

«Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию, вступление в ЕС поддерживали 33% украинцев. Сейчас — 74%. Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», - заявил Порошенко.

При этом украинский президент выразил уверенность, что страна «никогда не вернется в Российскую империю». Кроме того, Порошенко поделился планами Киева приобрести американские системы ПРО Patriot.

«Мы бы очень рассчитывали купить систему противовоздушной обороны. Поскольку для нас существует угроза массированной атаки со стороны России с применением авиации», - пояснил украинский президент.