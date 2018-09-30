Глава МИД Великобритании предупредил Россию о высокой цене нарушения «международных норм»

СЕГОДНЯ 22:33 2018-09-30T22:33:38+03:00

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Москве придется заплатить высокую цену за каждое нарушение «международных норм». Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая на конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

«У Великобритании есть простое послание Кремлю: если вы попытаетесь запугать эту страну, если вы используете химическое оружие, если вы не играете по международным правилам, цена за это будет очень высока», - подчеркнул Хант.

По его словам, первым случаем применения химоружия на территории Великобритании был мартовский инцидент в городе Солсбери, за которым якобы стоит Россия.

В этой связи глава МИД королевства пообещал, что страна в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на своей территории.

В начале марта британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии в центре Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического токсина, якобы произведенного в России, а непосредственными исполнителями покушения стали два «агента ГРУ» под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.

Несмотря на всю тяжесть обвинений, британская сторона так и не подкрепила свои заявления доказательствами, а также отказалась от сотрудничества с российским следствием по делу.