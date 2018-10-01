В России разрабатывают новейший артиллерийский комплекс

СЕГОДНЯ 01:29 2018-10-01T01:29:16+03:00

Новое вооружение с названием «Набросок» должно будет поступить в оснащение арктических подразделений

Изменить размер текста: A A

В России начали работу над созданием новейшего артиллерийского комплекса для ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщил главный командующий сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, новое оружие получит название «Набросок». Это будет комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена. Разрабатываются его вариации с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений, передает МК.

Кроме того, подходит к завершению разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ». В самоходной гаубице есть новая возможность - инновационный режим стрельбы «Шквал огня», при котором несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, что обеспечивает массированный удар.

Так же Салюков заверил, что на вооружение российской армии в ближайшее время поступят боевые платформы «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг».