Генсек НАТО приветствует результаты референдума в Македонии

СЕГОДНЯ 02:44 2018-10-01T02:44:37+03:00

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Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал итоги референдума в Македонии о государственном наименовании республики. Об этом глава организации Североатлантического договора написал в своем Twitter.

«Я приветствую голоса «за» на референдуме. Я призываю всех политических лидеров и партии конструктивно и ответственно использовать эту историческую возможность», - призвал он.

Столтенберг также отметил, что «дверь в НАТО открыта», но страны должны соблюсти все процедуры на национальном уровне.

Как писал сайт kp.ru, по данным Центризбиркома Македонии, около 90% избирателей проголосовали за переименование бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Такой вариант был одобрен в соглашении между Афинами и Скопье. Он помог бы решить многолетний спор о названии и позволил бы Македонии вступить в НАТО и ЕС.

Однако ЦИК подчеркивает, что плебисцит прошел при очень низкой явке избирателей. В воскресенье на участки пришли 299,5 тысячи человек из 1,8 миллиона избирателей, то есть менее 35% электората. По конституции Македонии, чтобы итоги голосования признали, на участки должны были прийди не менее половины зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек.