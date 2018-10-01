Великобритания разработала новую оборонную стратегию для Арктики

СЕГОДНЯ 03:11 2018-10-01T03:11:40+03:00

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В Великобритании разработана новая оборонная стратегия для Арктического региона. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

В пресс-службе его ведомства пояснили, что документ стал ответом на «угрозу» со стороны России.

«Россия с большим числом подлодок, работающих подо льдами, и намерением построить более 100 объектов заявляет о своих претензиях и милитаризует регион. Мы должны быть готовы противостоять всем угрозам по мере их возникновения», — заявил Уильямсон.

По его словам, новая стратегия делает Арктику и Крайний Север приоритетными регионами в обеспечении безопасности Великобритании. Она предусматривает обучение морпехов вместе с норвежскими военнослужащими на долгосрочной основе и их службу на ротационной основе не территории Норвегии, передает РИА Новости.

Кроме того, расширены обязательства Соединенного Королевства в рамках НАТО. С 2019 года четыре самолета Typhoon Королевских ВВС начнут патрулировать воздушное пространство Исландии

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в следующем году в Норвегию прибудут 800 морских пехотинцев и спецназовцев вооруженных сил Великобритании. По словам Уильямсона, британский контингент будет дислоцироваться в Арктике вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.