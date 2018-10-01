Названы лидирующие по числу сторонников ЗОЖ регионы
Эксперты составили новый рейтинг регионов по числу сторонников здорового образа жизни (ЗОЖ). Как и раньше, лидирующие позиции остаются за жителями Северного Кавказа и Краснодарского края.
Первое место по числу приверженцев ЗОЖ у Дагестана, который сместил на вторую строчку Чеченскую Республику. На третьем месте закрепилась Кабардино-Балкария. Краснодарский край поднялся на четвертое место, а замыкает пятерку Ингушетия.
Для перечисленных регионов характерны невысокий уровень потребления табака и алкоголя, также здесь мало людей, занятых на вредном производстве, или на местах с опасными условиями труда. Зато более 30% жителей занимаются спортом, фитнесом и физкультурой.
Последние места в рейтинге занимают Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.
Исследование проводилось агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Учитывались показатели потребления табака и алкоголя, уровень наркомании, соотношение занимающихся спортом, а также условия труда.