Названы лидирующие по числу сторонников ЗОЖ регионы

СЕГОДНЯ 03:45 2018-10-01T03:45:36+03:00

В России больше всего поклонников ЗОЖ на Северном Кавказе и в Краснодарском Крае Фото: Евгения ГУСЕВА

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Эксперты составили новый рейтинг регионов по числу сторонников здорового образа жизни (ЗОЖ). Как и раньше, лидирующие позиции остаются за жителями Северного Кавказа и Краснодарского края.

Первое место по числу приверженцев ЗОЖ у Дагестана, который сместил на вторую строчку Чеченскую Республику. На третьем месте закрепилась Кабардино-Балкария. Краснодарский край поднялся на четвертое место, а замыкает пятерку Ингушетия.

Для перечисленных регионов характерны невысокий уровень потребления табака и алкоголя, также здесь мало людей, занятых на вредном производстве, или на местах с опасными условиями труда. Зато более 30% жителей занимаются спортом, фитнесом и физкультурой.

Последние места в рейтинге занимают Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.

Исследование проводилось агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Учитывались показатели потребления табака и алкоголя, уровень наркомании, соотношение занимающихся спортом, а также условия труда.