2018-10-01T06:26:03+03:00
В мире

СМИ сообщают о росте числа кибератак на крупные банки США

Минфин советует всем кредитным компаниям подготовится к попыткам взлома их сетей
Юлия ДИВЕЕВА
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В США участились атаки на сети крупных банковВ США участились атаки на сети крупных банковФото: REUTERS
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За последние несколько недель резко увеличилось число кибератак на сервера нескольких крупных банков США. Незадолго до этого американские чиновники предупредили кредитные организации о кибер-угрозах.

Как сообщает электронная версия газеты The Wall Street Journal, хакеры начали активнее атаковать Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Издание предполагает, что виртуальные воры пытаются найти слабые места в защите компьютерных сетей компаний.

В случае взлома баз данных таких крупных банков может дестабилизировать ситуацию на рынке. Федеральные власти США, в том числе Минфин, настоятельно советуют банкам подготовится к попыткам незаконного проникновения в их системы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре в США одобрен закон о санкциях за киберпреступную деятельность. Документ «требует от президента, чтобы он определял как «субъект, представляющий серьезную киберугрозу» любого гражданина другой страны или иностранную компанию, которые замешаны в хакерских взломах, спонсируемых государством.

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