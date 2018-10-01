СМИ сообщают о росте числа кибератак на крупные банки США
За последние несколько недель резко увеличилось число кибератак на сервера нескольких крупных банков США. Незадолго до этого американские чиновники предупредили кредитные организации о кибер-угрозах.
Как сообщает электронная версия газеты The Wall Street Journal, хакеры начали активнее атаковать Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Издание предполагает, что виртуальные воры пытаются найти слабые места в защите компьютерных сетей компаний.
В случае взлома баз данных таких крупных банков может дестабилизировать ситуацию на рынке. Федеральные власти США, в том числе Минфин, настоятельно советуют банкам подготовится к попыткам незаконного проникновения в их системы.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре в США одобрен закон о санкциях за киберпреступную деятельность. Документ «требует от президента, чтобы он определял как «субъект, представляющий серьезную киберугрозу» любого гражданина другой страны или иностранную компанию, которые замешаны в хакерских взломах, спонсируемых государством.