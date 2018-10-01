2018-10-01T07:08:21+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 1 октября 2018 года: в городе будет сухо и солнечно

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 1 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Понедельник станет чуть ли не самым теплым днем на неделеПонедельник станет чуть ли не самым теплым днем на неделеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Москве на 1 октября 2018 года будет переменно облачной. Осадков в этот понедельник не ожидается, заморозков тоже.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах 13-15 градусов - довольно неплохое начало для второго осеннего месяца. В ночь же на вторник столбики термометров опустятся до 3..5 градусов.

Ветер юго-западного направления, по данным синоптиков, будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Что касается атмосферного давление, то оно будет находиться на уровне 751 миллиметра ртутного столба, передает официальный сайт Гидрометцентра России.

Все остальные дни на неделе будут холодными и дождливыми. Лишь в воскресенье осадки могут снова отступить, а столбики термометров подняться до 16 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что погоду в ближайшую неделю будут определять атлантические циклоны. Все это время небо продолжит оставаться серым и облачным.

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