2018-10-01T07:40:09+03:00
Политика

Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход на три месяца

Отряд ТОФ вышел из порта Владивостока в этот понедельник, 1 октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний походОтряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний походФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход, который продлится более трех месяцев. По словам официального представителя ТОФ капитана 2 ранга Николая Воскресенского, суда вышли из порта Владивостока в этот понедельник, 1 октября.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" покинул Владивосток и приступил к решению задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщил представитель.

Он подчеркнул, что во время своего похода отряд зайдет в несколько иностранных портов, а также примет участие в ряде международных мероприятий. Так, например, корабли отработают маневры в рамках российско-индийских военно-морских учений "Индра Нэйви-2018", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что весной этого года Тихоокеанский флот был признан лучшим российским флотом в сфере боевой подготовки. ТОФ одержал 15 побед в 35 номинациях, что стало лучшим показателем за последние 10 лет.

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