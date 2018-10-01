Жертвами тайфуна "Трами" в Японии стали два человека, более 170 пострадали
Жертвами мощнейшего тайфуна "Трами" в Японии стали уже по меньшей мере два человека, еще более 170 получили различные травмы. Больше всего пострадавших на острове Окинава.
Штормовые предупреждения по-прежнему остаются в силе. Так, минувшей ночью порывы ветра в западной части столицы достигали 160 км/час. Кроме того, по данным местных властей, остается риск возникновения прибрежного наводнения.
На настоящий момент без электроэнергии остаются не менее 450 тысяч домов. Авиакомпании только в этот понедельник уже отменили более 230 рейсов, передает телеканал NHK.
Мощный ветер переворачивает рекламные щиты, автобусы, а также сдирает крыши с домовФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Между тем, как сообщили в консульском отделе посольства РФ в Токио, россиян среди пострадавших в результате тайфуна не числится.
"Данных о пострадавших российских гражданах на данный момент нет. Ситуация держится на контроле", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
В минувшее воскресенье сайт kp.ru писал о том, что "Трами" приближается к западному региону Кансай.