Жертвами тайфуна "Трами" в Японии стали два человека, более 170 пострадали

СЕГОДНЯ 08:02 2018-10-01T08:02:41+03:00

Более 170 человек пострадали в результате тайфуна Фото: REUTERS

Россиян среди получивших ранения граждан нет, сообщили в посольстве РФ в Токио

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Жертвами мощнейшего тайфуна "Трами" в Японии стали уже по меньшей мере два человека, еще более 170 получили различные травмы. Больше всего пострадавших на острове Окинава.

Штормовые предупреждения по-прежнему остаются в силе. Так, минувшей ночью порывы ветра в западной части столицы достигали 160 км/час. Кроме того, по данным местных властей, остается риск возникновения прибрежного наводнения.

На настоящий момент без электроэнергии остаются не менее 450 тысяч домов. Авиакомпании только в этот понедельник уже отменили более 230 рейсов, передает телеканал NHK.

Мощный ветер переворачивает рекламные щиты, автобусы, а также сдирает крыши с домовФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, как сообщили в консульском отделе посольства РФ в Токио, россиян среди пострадавших в результате тайфуна не числится.

"Данных о пострадавших российских гражданах на данный момент нет. Ситуация держится на контроле", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

В минувшее воскресенье сайт kp.ru писал о том, что "Трами" приближается к западному региону Кансай.