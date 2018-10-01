Опрос показал, какие книги предпочитают читать россияне

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-01T09:34:46+03:00

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Абсолютное большинство россиян (более 90%) читают книги, при этом самой популярной литературой является детская и историческая. Такие результаты показал социологический опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Около 31% респондентов читают книги своим детям, еще 30% россиян предпочитают исторические произведения и романы. Более четверти опрошенных часто обращаются к изданиям, посвященным ведению домашнего хозяйства и дачному делу. Что касается классических произведений, то они популярны у 26% наших соотечественников.

Кроме того, многие читают фантастическую литературу (22%), научную и профессиональную (21%). Также каждый пятый опрошенный пользуется учебными и справочными пособиями. Привлекают граждан и детективы - "русские женские" (16%), зарубежные (12%), отечественные исторические (12%).

Книги о красоте, здоровье и психологии популярны у 11% респондентов, современные художественные произведения - у 10%. Примерно стольких же людей интересует поэзия.

"Россияне в целом довольно заинтересованы в чтении книг различных жанров – только 4% опрошенных сообщили, что практически не читают книг", — передает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

Примечательно, что чаще всего книгами не интересуются те люди, которые получили неполное среднее образование. Каждый пятый россиянин, принадлежащий к этой категории, признавался, что почти не читает литературу.

Стоит отметить, что еще в 2014 году таких людей было гораздо больше. Сайт kp.ru писал о том, что более 36% молодых людей в возрасте от 24 до 25 лет на тот момент практически не брали в руки книги.