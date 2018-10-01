Москва попросила Сеул прояснить ситуацию с задержанием судна "Севастополь"
Россия обратилась к властям Южной Кореи с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного в Пусане судна "Севастополь". Об этом рассказал представитель компании-судовладельца "Гудзон".
Напомним, что российский корабль был остановлен для проверки в портовом городе Республики Корея еще в августе этого года. Позже выяснилось, что такие действия связаны с введенными в отношении судовладельца американскими санкциями.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне компания "Гудзон" попросила российские власти разобраться в ситуации. В Сеуле же допустили успешное разрешение проблемы лишь по итогам переговоров правительств двух стран
"Работа только началась", — передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-судовладельца.
Отмечается, что представитель министерства иностранных дел РФ во Владивостоке уже подтвердил факт направления официального запроса южнокорейским властям.