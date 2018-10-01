Москва попросила Сеул прояснить ситуацию с задержанием судна "Севастополь"

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-01T10:10:27+03:00

Судно было задержано еще в августе этого года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский корабль был остановлен в порту города Пусан из-за введенных США санкций в отношении компании-судовладельца

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Россия обратилась к властям Южной Кореи с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного в Пусане судна "Севастополь". Об этом рассказал представитель компании-судовладельца "Гудзон".

Напомним, что российский корабль был остановлен для проверки в портовом городе Республики Корея еще в августе этого года. Позже выяснилось, что такие действия связаны с введенными в отношении судовладельца американскими санкциями.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне компания "Гудзон" попросила российские власти разобраться в ситуации. В Сеуле же допустили успешное разрешение проблемы лишь по итогам переговоров правительств двух стран

"Работа только началась", — передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-судовладельца.

Отмечается, что представитель министерства иностранных дел РФ во Владивостоке уже подтвердил факт направления официального запроса южнокорейским властям.