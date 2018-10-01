2018-10-01T10:42:10+03:00
Политика

В России прошли испытания новой авиабомбы-невидимки "Дрель"

На данный момент средство поражения полностью подтверждает свои характеристики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2018 году на вооружение российской армии поступит планирующая бомба «Дрель»В 2018 году на вооружение российской армии поступит планирующая бомба «Дрель»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новейшая планирующая авиационная бомба "Дрель" успешно проходит испытания и подтверждает все заявленные ранее характеристики. Такое заявление сделал заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Испытания проходят по плану. Пока она подтверждает свои характеристики, поэтому у нас нет никаких опасений по поводу успешного завершения испытаний", - сказал он.

Стоит напомнить, что ранее новую российскую авиабомбу по достоинству оценили и в Великобритании. Так, местные СМИ испугались данной разработки, назвав ее "очередным сигналом агрессии со стороны Кремля", а министр обороны королевства Гэвин Уильямсон посоветовал воспринимать эту "игрушку" Москвы всерьез.

По словам гендиректора "Техмаша" Владимира Лепина государственные испытания "Дрели" должны завершиться уже в 2018 году. В перспективе разработка может поступить на вооружение истребителей пятого поколения Су-57, передает "Интерфакс".

Авиабомба "Дрель" весит около 500 кг и включает в себя 15 самоприцеливающихся суббоеприпасов. Они способны уничтожить целую танковую колонну или ракетную батарею. Кроме того, авиабомба остается абсолютно невидимой для радаров и может быть сброшена на вражескую территорию даже без вторжения в ее воздушное пространство, передает сайт kp.ru.

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