Владимир Путин поздравил солдат и офицеров Сухопутных войск с праздником

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-01T11:03:54+03:00

Президент подчеркнул, что солдаты и офицеры Сухопутных войск бережно хранят свои традиции Фото: REUTERS

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Владимир Путин поздравил действующих военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск России с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что солдаты и офицеры Сухопутных войск бережно хранят свои традиции, регулярно демонстрируют выучку и верность своему долгу.

«Личный состав Сухопутных войск достойно решает поставленные задачи – на благо России», – говорится в сообщении президента.

Путин также отметил, что на протяжении всей своей истории этот вид вооруженных сил играл ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.

«Героизм, отвага и мужество многих поколений солдат и офицеров навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Датой основания сухопутных войск РФ считается 1 октября 1550 года. В этот день Иван Грозный подписал Указ (Приговор) об «избранной тысяче служилых людей», который ознаменовал появление в нашей стране первых регулярных воинских частей. Эта дата отмечается как день Сухопутных войск России с 2006 года.