"Забрала корону": После скандала в Киеве выбрали новую "Мисс Украина"

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-01T11:09:50+03:00

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Новой "Мисс Украина — 2018" стала 19-летняя Леонила Гузь. Корона досталась ей после того, как изначальная победительница конкурса красоты Вероника Дидусенко была дисквалифицирована за нарушение правил.

Напомним, что финал "Мисс Украина" состоялся еще 20 сентября, а через несколько дней стало известно о решении организаторов забрать титул у его новой обладательницы. Оказалось, что Дидусенко скрыла наличие у нее 4-летнего сына, а также брачного контракта "за плечами". Это, в свою очередь, является серьезным нарушением правил конкурса, передает сайт kp.ru.

В воскресенье, 30 сентября, в Киеве провели переизбрание победительницы, и в результате новой обладательницей титула "Мисс Украина - 2018" стала Леонила Гузь. Стоит отметить, что во время финала конкурса девушка не заняла ни одного призового места. Жюри особенно не понравилось, что она плохо знает английский, а значит не сможет достойно представить страну на конкурсе "Мисс мира", который пройдет в Китае, сообщает ТСН.

Чем руководствовались организаторы в этот раз непонятно, однако сама Гузь счастлива. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"Я счастлива и благодарна всем! Забрала корону у Полины Ткач (Мисс Украина - 2017) и приступаю к исполнению обязанностей Мисс Украина 2018!", - говорится в посте.