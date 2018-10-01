2018-10-01T11:09:50+03:00
В мире

"Забрала корону": После скандала в Киеве выбрали новую "Мисс Украина"

Победительницей конкурса красоты стала 19-летняя Леонила Гузь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Леонила Гузь. Фото: @leonila.guzЛеонила Гузь. Фото: @leonila.guzФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Новой "Мисс Украина — 2018" стала 19-летняя Леонила Гузь. Корона досталась ей после того, как изначальная победительница конкурса красоты Вероника Дидусенко была дисквалифицирована за нарушение правил.

Напомним, что финал "Мисс Украина" состоялся еще 20 сентября, а через несколько дней стало известно о решении организаторов забрать титул у его новой обладательницы. Оказалось, что Дидусенко скрыла наличие у нее 4-летнего сына, а также брачного контракта "за плечами". Это, в свою очередь, является серьезным нарушением правил конкурса, передает сайт kp.ru.

В воскресенье, 30 сентября, в Киеве провели переизбрание победительницы, и в результате новой обладательницей титула "Мисс Украина - 2018" стала Леонила Гузь. Стоит отметить, что во время финала конкурса девушка не заняла ни одного призового места. Жюри особенно не понравилось, что она плохо знает английский, а значит не сможет достойно представить страну на конкурсе "Мисс мира", который пройдет в Китае, сообщает ТСН.

Чем руководствовались организаторы в этот раз непонятно, однако сама Гузь счастлива. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"Я счастлива и благодарна всем! Забрала корону у Полины Ткач (Мисс Украина - 2017) и приступаю к исполнению обязанностей Мисс Украина 2018!", - говорится в посте.

leonila.guzleonila.guz
Я счастлива и благодарна всем! Забрала корону у @polina.tkach и приступаю к исполнению обязанностей Мисс Украина 2018! @missukraine_official
1522 отметок «Нравится»136 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соединения Южного военного округа подняты по тревоге из-за двусторонних учений
Бывший глава Ми-6 сожалеет, что «помог Путину закрепить репутацию»
В Швеции и Норвегии стартовала "Нобелевская неделя"
Япония упростила визовый режим для российских туристов
Британские ученые сломали стереотип о необыкновенном уме собак
На подмосковной базе отдыха нашли мертвым первокурсника, отмечавшего посвящение в студенты
В Иране уверены, что С-300 помогут обеспечить безопасность Сирии
В Каталонии сторонники независимости региона заблокировали несколько основных магистралей
Драма «Непрощенный» заработала за выходные 150 млн рублей
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Владимир Путин поздравил солдат и офицеров Сухопутных войск с праздником
В России прошли испытания новой авиабомбы-невидимки "Дрель"
Эксперты рассказали для кого может подорожать полис ОСАГО
Минздрав выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
Москва попросила Сеул прояснить ситуацию с задержанием судна "Севастополь"
Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива в банках ночью
Опрос показал, какие книги предпочитают читать россияне
Сестра Константина Ярошенко скончалась от рака
Иран ударил ракетами по сирийским боевикам, устроившим теракт в Ахвазе
Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии
Франция готова помочь в устранении последствий цунами в Индонезии
Жертвами тайфуна "Трами" в Японии стали два человека, более 170 пострадали