Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-01T11:26:05+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 69-й годовщиной ее образования. Об этом говорился в соответствующей телеграмме, о существовании которой стало известно от пресс-службы Кремля.

"Под Вашим руководством Китай добился впечатляющих успехов. Высокими темпами растёт китайская экономика, повышается благосостояние граждан вашей страны. Утверждены планы перспективного развития народного хозяйства до 2035 года и до 2050 года", - отметил российский глава.

Он подчеркнул, что авторитет Пекина на международной арене продолжает укрепляться, а отношения между нашими странами по-прежнему находятся на подъеме. Кроме того, оба государства активно наращивают политический диалог и сотрудничество в самых различных сферах, таких как торговля, экономика, наука, техника и др. Также координируются усилия России и Китая в решении актуальных региональных и глобальных вопросов.

На фоне этого Путин заявил о готовности и дальше тесно работать с Си Цзиньпином по самому широкому спектру проблем, сообщается на сайте президента РФ.

Стоит отметить, что в последние годы отношения между российским лидером и председателем КНР действительно очень теплые. Так, например, сайт kp.ru писал о том, что именно с Си Цзиньпином Путин отпраздновал свой день рождения в 2018 году.

А недавно китайский лидер посетил Владивосток, где вместе со своим российским коллегой отведал блинов, попробовал сбитень и водку.