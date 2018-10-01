В Каталонии сторонники независимости региона заблокировали несколько основных магистралей

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-01T11:38:52+03:00

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В испанском автономном сообществе Каталония протестующие перекрыли некоторые основные магистрали региона в провинциях Барселона, Жирона и Таррагона.

Манифестанты, выступающие за независимость региона, заблокировали линию высокоскоростного поезда AVE Мадрид-Жирона, а также участки магистрали A-7, которая проходит через все средиземноморское побережье Испании. Также были проведены митинги в центре Барселоны, сообщает издание La Vanguardia

Акции протеста приурочены к годовщине референдума о независимости Каталонии, который официальный Мадрид признал незаконным. В день голосования были зафиксированы столкновения сторонников независимости региона с представителями национальной полиции и гражданской гвардии, которые, в отличие от региональных органов правопорядка, подчиняются непосредственно министерству внутренних дел Испании.

Ранее сайт kp.ru писал об акции сторонников независимости Каталонии от Испании, которая прошла в Барселоне на прошлой неделе. В тот день палаточный лагерь на барселонской площади Святого Иакова был разобран каталонской полицией Mossos d’Esquadra.