В Иране уверены, что С-300 помогут обеспечить безопасность Сирии

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-01T11:46:16+03:00

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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил уверенность в том, что передача Сирии российских зенитно-ракетных комплексов будет способствовать обеспечению безопасности и стабильности в республике.

"Если сирийские власти решат это купить, и если власти России решат это продать, то, я уверен, это будет полезно для безопасности Сирии и стабильности в этой стране", — цитирует РИА Новости дипломата.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче ЗРК Дамаску после того, как в близ Латакии был сбит наш Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Сирийские ПВО хотели ответить израильским истребителям на бомбардировку территории республики, но попали в российский самолет. Это произошло поскольку ВВС Израиля дезинформировали РФ относительно области нанесения ударов, а также местонахождения своих воздушных средств.

Теперь же у сирийских ВС появится возможность перехватывать и отражать истребители и ракеты на расстоянии более 250 км.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее министр иностранных дел САР Валид Муаллем назвал такое решение своевременным и поблагодарил Москву.