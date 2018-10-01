2018-10-01T11:46:16+03:00
Политика

В Иране уверены, что С-300 помогут обеспечить безопасность Сирии

Такое мнение высказала замглавы МИД Исламской Республики Аббас Аракчи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
С-300 помогут безопасности и стабильности в СирииС-300 помогут безопасности и стабильности в СирииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил уверенность в том, что передача Сирии российских зенитно-ракетных комплексов будет способствовать обеспечению безопасности и стабильности в республике.

"Если сирийские власти решат это купить, и если власти России решат это продать, то, я уверен, это будет полезно для безопасности Сирии и стабильности в этой стране", — цитирует РИА Новости дипломата.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче ЗРК Дамаску после того, как в близ Латакии был сбит наш Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Сирийские ПВО хотели ответить израильским истребителям на бомбардировку территории республики, но попали в российский самолет. Это произошло поскольку ВВС Израиля дезинформировали РФ относительно области нанесения ударов, а также местонахождения своих воздушных средств.

Теперь же у сирийских ВС появится возможность перехватывать и отражать истребители и ракеты на расстоянии более 250 км.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее министр иностранных дел САР Валид Муаллем назвал такое решение своевременным и поблагодарил Москву.

Еще больше материалов по теме: «Российский самолет Ил-20 сбит в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соединения Южного военного округа подняты по тревоге из-за двусторонних учений
Бывший глава Ми-6 сожалеет, что «помог Путину закрепить репутацию»
В Швеции и Норвегии стартовала "Нобелевская неделя"
Япония упростила визовый режим для российских туристов
Британские ученые сломали стереотип о необыкновенном уме собак
На подмосковной базе отдыха нашли мертвым первокурсника, отмечавшего посвящение в студенты
В Каталонии сторонники независимости региона заблокировали несколько основных магистралей
Драма «Непрощенный» заработала за выходные 150 млн рублей
Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
"Забрала корону": После скандала в Киеве выбрали новую "Мисс Украина"
Владимир Путин поздравил солдат и офицеров Сухопутных войск с праздником
В России прошли испытания новой авиабомбы-невидимки "Дрель"
Эксперты рассказали для кого может подорожать полис ОСАГО
Минздрав выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
Москва попросила Сеул прояснить ситуацию с задержанием судна "Севастополь"
Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива в банках ночью
Опрос показал, какие книги предпочитают читать россияне
Сестра Константина Ярошенко скончалась от рака
Иран ударил ракетами по сирийским боевикам, устроившим теракт в Ахвазе
Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии
Франция готова помочь в устранении последствий цунами в Индонезии
Жертвами тайфуна "Трами" в Японии стали два человека, более 170 пострадали