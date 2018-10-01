В Швеции и Норвегии стартовала "Нобелевская неделя"

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-01T12:04:26+03:00

По традиции, в первый день присудят премию в области "Медицины и физиологии" Фото: REUTERS

В списке возможных претендентов на премию в области "медицины и физиологии" оказались два претендента из США

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С 1 по 8 октября в Стокгольме и Осло пройдет неделя присуждения Нобелевской премии.

В течении данного периода представители комитета назовут имена лауреатов.

По традиции, в первый день присудят премию в области "Медицины и физиологии".

В первую очередь комитет назовет призера, который провел исследования для борьбы с раком. Лауреатом может оказаться Наполеон Фераре из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Он провел работу по изучению механизмов ангиогенеза.

Также на премию в области "Медицины и физиологии" претендуют японский биоинформатик Минору Канехиса и нейробиолог из США Соломон Снайдер.

Само награждение пройдет 10 декабря 2018 года. По завещании Альфреда Нобеля, премии изначально распределялись по пяти направлениям: литературе, физике, химии, физиологии и медицине, содействию установления мира. С 1969 года также было принято решение вручать награду в области экономики.

В этом году вручение премии по литературе отменили из-за секс-скандала. Об этом сообщили в пресс-релизе официального сайта Нобелевского комитета. Вручение награждения в данной области отменили в связи с тем, что в мае текущего года 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах французского фотографа Жан-Клода Арно, который руководил культурным проектом при финансовой поддержке Шведской академии. Как выяснилось позже, Арно также разглашал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе.

В 2018 году исполнится 117 лет Нобелевской премии. Первое награждение прошло в 1901 году в Швеции. Лауреатом был Вильгельм Конрад Рентген, немецкий ученый, получивший награду в области физики.

Среди россиян впервые Нобелевскую премию получил ученый Иван Петрович Павлов в 1904 году по направлению "Физиология и медицина". В последний раз среди россиян награду получил физик Константин Сергеевив Новоселов в 2010 году «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена».

Всего среди российских и советских ученых в списке лауреатов Нобелевской премии представлено 13 персон. Среди них такие имена, как И. А. Бунин, Б. Л. Пастернак, А. М. Прохоров, А. Д. Сахаров.