2018-10-01T12:03:06+03:00
В мире

Япония упростила визовый режим для российских туристов

Новые правила начали действовать с 1 октября
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Синдзо Абэ согласовал упрощение визового режима для россиянСиндзо Абэ согласовал упрощение визового режима для россиянФото: REUTERS
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С 1 октября 2018 года в Японии в силу вступает смягчение визовых требований к российским туристам. Нововведение коснется путешественников, которые отправятся в Страну восходящего солнца по путевке туроператора.

Отмечается, что в рамках упрощения визового режима россияне смогут посещать Японию просто по заграничному паспорту. Заранее готовить никакие документы будет не нужно. Единственное, что потребуется от туристов — заполнить анкету при въезде в страну.

Отметим, что за последние два года это уже второе послабление в визовом режиме от японских властей. Первые изменения вступили в силу в январе 2017 года, что существенно повлияло на увеличение российского туристического потока в Страну восходящего солнца, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что об очередном смягчении в правилах въезда российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в минувшем сентябре.

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