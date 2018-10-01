2018-10-01T12:07:41+03:00
Политика

Бывший глава Ми-6 сожалеет, что «помог Путину закрепить репутацию»

По словам Ричарда Дирлава, именно он в 2000 году помог организовать приезд тогдашнего премьера Великобритании Тони Блэра в Санкт-Петербург
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Киселев-Сергей-АГН-МоскваПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Киселев-Сергей-АГН-Москва
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Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании, известной как Ми-6, Ричард Дирлав заявил, что сожалеет о действиях ведомства, которые якобы привели к "закреплению репутации" президента России Владимира Путина.

Речь идет о событиях 2000 года. Тогда некий офицер КГБ якобы обратился к Дирлаву с просьбой организовать приезд премьер-министра королевства Тони Блэра на премьеру оперы "Война и мир" в Санкт-Петербург по приглашению Путина.

После длительных совещаний в Лондоне решили все же разрешить такую поездку, поскольку событие было поистине "уникальным и необычным". По мнению экс-главы британской разведки, именно данный шаг ведомства привел к тому, что репутация Путина "закрепилась". При этом никаких фактических подтверждений словам Дирлава, приведенным изданием The Times, представлено так и не было.

Стоит отметить, что в последние годы отношения между Москвой и Лондоном значительно ухудшились, в частности, на фоне расследования дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Британия продолжает бездоказательно обвинять причастности к случившемуся Россию, а местные СМИ зачастую публикуют заведомо ложные сведения. На это недавно указал сам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает сайт kp.ru.

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