Положения «закона Яровой» о хранении интернет-трафика вступили в силу
В понедельник, 1 октября в России вступили в силу положения так называемого "закона Яровой". Речь идет о пакете антитеррористических поправок в законодательство, которые обязывают операторов связи хранить весь интернет-трафик пользователей сроком от 30 дней до шести месяцев.
Данное правило распространяется как на текстовые сообщения, так и на голосовую информацию, фотографии, аудиозаписи, видео и др. При этом емкость технических средств хранения должна ежегодно увеличиваться на 15% в течение первых пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.
Сайт kp.ru писал о том, что сами операторы сильно не довольны таким развитием событий, ведь поддержки из государственного бюджета не предусматривается, а инвестиции в данный проект составят порядка 100 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на увеличение объемом хранилищ.
Многие интернет- провайдеры заявили, что в связи с данным постановлением правительства их услуги вскоре подорожают. Так, минувшим летом повышение цен должно было составить примерно 8-10%.