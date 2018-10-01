Положения «закона Яровой» о хранении интернет-трафика вступили в силу

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-01T12:25:21+03:00

С 1 октября в России вступила в силу часть антитеррористического пакета поправок в законодательство Фото: Анастасия Осипова

Теперь операторы связи обязаны сохранять все сообщения, голосовые записи, изображения и видео, отправленные или полученные пользователями

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В понедельник, 1 октября в России вступили в силу положения так называемого "закона Яровой". Речь идет о пакете антитеррористических поправок в законодательство, которые обязывают операторов связи хранить весь интернет-трафик пользователей сроком от 30 дней до шести месяцев.

Данное правило распространяется как на текстовые сообщения, так и на голосовую информацию, фотографии, аудиозаписи, видео и др. При этом емкость технических средств хранения должна ежегодно увеличиваться на 15% в течение первых пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Сайт kp.ru писал о том, что сами операторы сильно не довольны таким развитием событий, ведь поддержки из государственного бюджета не предусматривается, а инвестиции в данный проект составят порядка 100 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на увеличение объемом хранилищ.

Многие интернет- провайдеры заявили, что в связи с данным постановлением правительства их услуги вскоре подорожают. Так, минувшим летом повышение цен должно было составить примерно 8-10%.