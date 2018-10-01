Экс-глава MI6 не верит в причастность России к президентским выборам в США

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-01T14:05:52+03:00

По мнению, Дирлава, Россия могла воспользоваться технологиями для влияния на американские выборы Фото: Википедия

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Бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что не поддерживает мысль о том, что Россия могла повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

По мнению, Дирлава, Россия могла воспользоваться технологиями для влияния на американские выборы, но это вряд ли могло бы иметь успех. Сообщает издание Times.

"Я не думаю, что это могло изменить их исход", — отметил экс-глава MI6 во время выступления на литературном фестивале.

Кроме того, Дирлав отбросил мнение о том, что якобы Россия может "манипулировать" президентом США Дональдом Трампом.

Как считает бывший служащий британской разведки, Трамп вовсе не обращает внимание на то, что в руках MI6 может находиться компромат против него.

"Даже если он задумывал что-то недоброе, как утверждает досье Стила, в российском отеле, я не думаю, что он беспокоится о таких вещах", — сказал Дирлав.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил свое мнение относительно разговоров в США о возможном вмешательстве России в выборы президента.

Непрямая двухступенчатая система американских выборов дала сбой, о чем свидетельствуют внутренние политические дискуссии в стране, в том числе разговоры о внешнем вмешательстве, считает глава МИД РФСергей Лавров.

«К сожалению, двухпартийная система, которая в США существует, дала, видимо, сбой, как говорят многие демократы и многие республиканцы», - констатировал Лавров. 14 сентября вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года в США звучат нелепо.