В Москве увеличилось время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-01T13:24:59+03:00

По данным на 25 сентября время ожидания в очереди составляло 1,5 часа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В связи с большим количеством паломников в Храме Христа Спасителя в Москве выросло время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского.

«Утром 1 октября очередь к святыне начинается от Патриаршего моста (со стороны Якиманской набережной). Расчетное время прохода к святыне - три часа», - сообщается на официальном сайте принесения святыни.

По данным на 25 сентября время ожидания в очереди составляло 1,5 часа.

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с греческого острова Корфу в Россию. С 24 августа реликвию пронесли по 12 регионам страны.

Увидеть святыню гости и жители столицы смогут с 22 сентября по 14 октября с 8:00 до 20:00 в храме Христа Спасителя.

Очередь к храму пролегает от Крымской набережной, Якиманской набережной и Патриаршему мосту. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро «Кропоткинская» в эти дни закрыт.