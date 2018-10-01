2018-10-01T13:24:59+03:00
Общество

В Москве увеличилось время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона

Христианскую реликвию разместили в Храме Христа Спасителя
Сакина НУРИЕВА
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По данным на 25 сентября время ожидания в очереди составляло 1,5 часаПо данным на 25 сентября время ожидания в очереди составляло 1,5 часаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В связи с большим количеством паломников в Храме Христа Спасителя в Москве выросло время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского.

«Утром 1 октября очередь к святыне начинается от Патриаршего моста (со стороны Якиманской набережной). Расчетное время прохода к святыне - три часа», - сообщается на официальном сайте принесения святыни.

По данным на 25 сентября время ожидания в очереди составляло 1,5 часа.

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с греческого острова Корфу в Россию. С 24 августа реликвию пронесли по 12 регионам страны.

Увидеть святыню гости и жители столицы смогут с 22 сентября по 14 октября с 8:00 до 20:00 в храме Христа Спасителя.

Очередь к храму пролегает от Крымской набережной, Якиманской набережной и Патриаршему мосту. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро «Кропоткинская» в эти дни закрыт.

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