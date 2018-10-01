Российские педагоги будут призываться на службу раз в год
Российские педагоги с этого года будут призываться на военную службу один раз в год-в период весенней кампании. Ранее призыв осуществлялся как осенью, так и весной. Об этом впонедельник, 1 октября, на пресс-конференции рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
- В осеннюю кампанию не будут призываться на военную службу граждане, являющиеся педагогическими работниками, которые в соответствии с законодательством призываются один раз в год с 1 мая по 15 июля,- отметил Евгений Бурдинский.
Он также рассказал, что граждане, которые проживают в сельской местности и непосредственно заняты уборочными работами, будут призываться на службу после 15 октября.
Бурдинский сообщил и о том, что с 1 ноября, на месяц позже, начнется призыв граждан на военную службу в Республике Коми, в ряде районов Камчатского, Красноярского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.