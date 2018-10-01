2018-10-01T13:37:58+03:00
Политика

Российские педагоги будут призываться на службу раз в год

Ранее призыв осуществлялся осенью и весной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В осеннюю кампанию не будут призываться на военную службу граждане, являющиеся педагогическими работникамиВ осеннюю кампанию не будут призываться на военную службу граждане, являющиеся педагогическими работникамиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Российские педагоги с этого года будут призываться на военную службу один раз в год-в период весенней кампании. Ранее призыв осуществлялся как осенью, так и весной. Об этом впонедельник, 1 октября, на пресс-конференции рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

- В осеннюю кампанию не будут призываться на военную службу граждане, являющиеся педагогическими работниками, которые в соответствии с законодательством призываются один раз в год с 1 мая по 15 июля,- отметил Евгений Бурдинский.

Он также рассказал, что граждане, которые проживают в сельской местности и непосредственно заняты уборочными работами, будут призываться на службу после 15 октября.

Бурдинский сообщил и о том, что с 1 ноября, на месяц позже, начнется призыв граждан на военную службу в Республике Коми, в ряде районов Камчатского, Красноярского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков удивился словам экс-главы Ми-6 о влиянии на репутацию Путина
Экс-глава MI6 не верит в причастность России к президентским выборам в США
Американского охотника чуть не убила туша застреленного им медведя
Ученые рассказали о диете, способной спасти от депрессии
Кремль прокомментировал удар Ирана по организаторам теракта в Ахвазе
Кремль отказался обсуждать материалы СМИ, касающиеся Боширова
Арестованное в Турции за долги собственника судно Streamline было продано
Российские военные помогают восстанавливать сирийские школы
В Москве вынесен приговор террористу, пытавшемуся взорвать воинскую часть
Экс-министр Украины задержан в Москве за нападение на российское посольство
В Москве увеличилось время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона
Большинство проголосовавших на референдуме в Македонии высказалось за смену названия страны
Валерий Газзаев: "Будем надеяться, что найдется достойная замена Акинфееву"
Более 1,2 тысячи заключенных сбежали из тюрем после землетрясения в Индонезии
В Индонезии из-за сходя селя пострадали 2 тысяч жителей
Нобелевская премия по медицине в 2018 году присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за терапию рака
В Госдуме предложили штрафовать за попрошайничество
Пхеньян и Сеул приступили к разминированию демилитаризованной зоны
В ЦБ пообещали, что бензин не подорожает до конца года
Положения «закона Яровой» о хранении интернет-трафика вступили в силу
Соединения Южного военного округа подняты по тревоге из-за двусторонних учений
Бывший глава Ми-6 сожалеет, что «помог Путину закрепить репутацию»
В Швеции и Норвегии стартовала "Нобелевская неделя"