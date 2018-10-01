2018-10-01T14:13:30+03:00
Общество

Из-за укуса собаки американец потерял руки, ноги и нос, но не хочет, чтобы животное усыпили

В больницу же он обратился, думая что у него обычный грипп
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Заразился Грег через небольшой укус питомцаЗаразился Грег через небольшой укус питомца
Изменить размер текста:

Несколько месяцев назад Грег Мантейфель, житель штата Висконсин, лишился конечностей и носа после того, как его укусила питбуль Элли. Бактерии, которые нашли в слюне собаки, проникли в организм мужчины, спровоцировав отмирание тканей. Однако после произошедшего Грег принял решение не усыплять собаку.

На днях мужчина выписался из больницы и сразу воссоединился с домашним питомцем, тем самым призвав владельцев собак не отказываться от питомцев из-за страха заражения.

К слову, Грег не сразу обратился в больницу за помощью, думая, что болен обычным гриппом. Однако анализы показали наличие в его организме бактерий Capnocytophaga canimorsus. Чаще всего их можно обнаружить в крови собак или кошек. Заразился Грег через небольшой укус питомца, сообщает издание DailyMail.

Спустя некоторое время начался некроз тканей. Тело мужчины покрывалось то синими, то красными пятнами. И, чтобы Грег не умер, врачи решили ампутировать конечности и нос пострадавшему.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США прокомментировал, что с 1961 года было всего около 500 случаев заболеваний, вызванных бактерией.

- 99 процентов людей, у которых есть собаки, никогда не сталкиваются с такой проблемой. Это чистая случайность,- была поражена случившимся специалист по инфекционным болезням, Сильвия Мунос-Прайс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч ЦСКА - Реал: Георгий Щенников не сыграет против мадридцев
Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ из-за задержания судна «Севастополь»
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией с референдумом в Македонии
В ДТП с маршруткой на северо-западе Москвы пострадали девять человек
Генпрокуратура: Размещение в соцсетях экстремистских символов не является поводом для уголовного преследования
Система отбора кандидатов на Нобелевскую премию будет изменена
Россия сохранила лидерство по числу туристов в Турции
Японские физики взорвали свою лабораторию во время эксперимента
Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива в банках ночью
Соцблок правительства не рассматривал законопроект об индивидуальном пенсионном капитале
Эксперты подсчитали, на сколько разбогатели российские миллиардеры с начала года
Пол Маккартни случайно оказался на свадьбе у канадской пары
Песков удивился словам экс-главы Ми-6 о влиянии на репутацию Путина
Экс-глава MI6 не верит в причастность России к президентским выборам в США
Американского охотника чуть не убила туша застреленного им медведя