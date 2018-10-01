Из-за укуса собаки американец потерял руки, ноги и нос, но не хочет, чтобы животное усыпили

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-01T14:13:30+03:00

В больницу же он обратился, думая что у него обычный грипп

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Несколько месяцев назад Грег Мантейфель, житель штата Висконсин, лишился конечностей и носа после того, как его укусила питбуль Элли. Бактерии, которые нашли в слюне собаки, проникли в организм мужчины, спровоцировав отмирание тканей. Однако после произошедшего Грег принял решение не усыплять собаку.

На днях мужчина выписался из больницы и сразу воссоединился с домашним питомцем, тем самым призвав владельцев собак не отказываться от питомцев из-за страха заражения.

К слову, Грег не сразу обратился в больницу за помощью, думая, что болен обычным гриппом. Однако анализы показали наличие в его организме бактерий Capnocytophaga canimorsus. Чаще всего их можно обнаружить в крови собак или кошек. Заразился Грег через небольшой укус питомца, сообщает издание DailyMail.

Спустя некоторое время начался некроз тканей. Тело мужчины покрывалось то синими, то красными пятнами. И, чтобы Грег не умер, врачи решили ампутировать конечности и нос пострадавшему.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США прокомментировал, что с 1961 года было всего около 500 случаев заболеваний, вызванных бактерией.

- 99 процентов людей, у которых есть собаки, никогда не сталкиваются с такой проблемой. Это чистая случайность,- была поражена случившимся специалист по инфекционным болезням, Сильвия Мунос-Прайс.