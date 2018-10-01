2018-10-01T14:09:33+03:00
Политика

Песков удивился словам экс-главы Ми-6 о влиянии на репутацию Путина

В Кремле не знали, что британским министрам приходится отпрашиваться на мероприятия у разведывательного ведомства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков очень удивился заявлению экс-главы британской разведывательной службы Ми-6 Ричарда Дирлава о том, что его действия якобы привели к "закреплению репутации" российского главы Владимира Путина.

Напомним, что, по словам королевского подданного, в 2000-м году именно он разрешил тогдашнему премьер-министру страны Тони Блэру посетить оперу "Война и мир" в Санкт-Петербурге. Дирлав заявил, что сейчас сожалеет об этом, поскольку данный шаг якобы как-то помог "закрепить репутацию" Путина, ведь приглашение главе британского правительства было отправлено именно от его имени.

"Честно говоря, мы не знали, что Mи-6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия, это новая информация. В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев", - сказал представитель Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что существует версия, согласно которой Ричард Дирлав может быть причастен к гибели принцессы Дианы. Сотрудник Ми-6 возглавил секретное ведомство всего через два года после трагического события.

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