Песков удивился словам экс-главы Ми-6 о влиянии на репутацию Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков очень удивился заявлению экс-главы британской разведывательной службы Ми-6 Ричарда Дирлава о том, что его действия якобы привели к "закреплению репутации" российского главы Владимира Путина.
Напомним, что, по словам королевского подданного, в 2000-м году именно он разрешил тогдашнему премьер-министру страны Тони Блэру посетить оперу "Война и мир" в Санкт-Петербурге. Дирлав заявил, что сейчас сожалеет об этом, поскольку данный шаг якобы как-то помог "закрепить репутацию" Путина, ведь приглашение главе британского правительства было отправлено именно от его имени.
"Честно говоря, мы не знали, что Mи-6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия, это новая информация. В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев", - сказал представитель Кремля.
Сайт kp.ru писал о том, что существует версия, согласно которой Ричард Дирлав может быть причастен к гибели принцессы Дианы. Сотрудник Ми-6 возглавил секретное ведомство всего через два года после трагического события.