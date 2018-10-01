Эксперты подсчитали, на сколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-01T14:30:30+03:00

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В промежуток с января по сентябрь 2018 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 18,422 миллиарда долларов. Эксперты рассчитали индекс на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых российские миллиардеры доли. В некоторых случаях вычисления были осуществлены исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего в рейтинг BBI вошли 500 богатейших людей мира, из России - 23 человека. На протяжении двух месяцев список возглавляет совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

Если верить данным BBI, капитал Михельсона с января по сентября текущего года увеличился на 4,93 миллиарда долларов — до 21,6 миллиарда долларов на конец сентября.

На втором месте списка оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 20,6 миллиарда долларов (его состояние увеличилось на 2,55 миллиарда). Состояние владельца "Северстали" Алексея Мордашова 491 миллион, общая сумма его капитала на конец сентября составляет 20,2 миллиарда долларов, сообщает РИА "Новости".