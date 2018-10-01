2018-10-01T14:31:36+03:00
Экономика

Соцблок правительства не рассматривал законопроект об индивидуальном пенсионном капитале

Вице-премьер Татьяна Голикова сочла какие-либо комментарии по поводу инициативы преждевременными
Денис СУХОВ
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба ГосдумыВице-премьер РФ Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы
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Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале, предусматривающий автоматическое (по умолчанию) включение граждан в эту систему, не поступал на рассмотрение социального блока правительства.

«Мы, как соцблок, проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным», - отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее СМИ сообщили, что ЦБ и Минфин определились с механизмом включения граждан в систему ИПК — утверждается, что по умолчанию оно будет производиться на основании пункта 3 статьи 158 ГК РФ «Форма сделок». Согласно данной норме молчание признается выражением воли совершать сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

Минфин и Центробанк предложили новую систему индивидуального пенсионного капитала в 2016 году на фоне продления моратория на накопительную часть пенсий. Проект предполагает, что граждане будут сами вместо работодателя отчислять в накопительную часть 6% от своей зарплаты в негосударственный пенсионный фонд. Также будет предусмотрена возможность отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту ставку.

Основные трения шли вокруг способа включения работника в систему — Минфин предлагал подключать всех граждан к ИПК автоматически с возможностью отказа, однако против этого выступил социальный блок правительства.

В случае автоматического подключения к системе, предлагалось установить двухлетний переходный период, во время которого граждане должны решить, какую именно сумму и в какой фонд они намерены отчислять в качестве индивидуального пенсионного капитала. Для тех, кто «промолчит» будет установлена постепенно возрастающая ( по 1% в год) ставка от 0% до 6%. Для управления накоплениями «молчунов» предлагается создать окологосударственный фонд на базе Внешэкономбанка.

Ранее глава Минфина и вице-премьер Антон Силуанов допустил, что в случае урегулирования всех деталей проекта ИПК, систему могут запустить в действие уже в 2020 году.

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