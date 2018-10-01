Японские физики взорвали свою лабораторию во время эксперимента

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-01T14:34:18+03:00

Превзойти рекорд своих российских коллег им не удалось

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Ученые Токийского университета под руководством Седзиро Такеямы случайно взорвали оборудование в своей лаборатории в ходе эксперимента по созданию искусственного магнитного поля.

Взрыв серьезно повредил оборудование, которое использовалось при проведении эксперимента, а железную дверь лаборатории ударной волной отбросило на несколько метров. Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал.

При проведении эксперимента было создано поле силой в 1200 тесл (Тл), передает издание IEE Spectrum. После достижения этого показателя в работе оборудования произошел сбой, после чего и случился взрыв.

Седзиро Такеяма и его команда ожидали получить показатель в 700 Тл. Несмотря на то, что результат превзошел их ожидания, японские физики все же не смогли побить рекорд своих российских коллег, которые в 2001 году создали установку мощностью в 2100 Тл.