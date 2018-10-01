2018-10-01T14:52:23+03:00
Наука

Система отбора кандидатов на Нобелевскую премию будет изменена

Новый регламент вступит в силу в 2019 году
Александр ДЖУМАЕВ
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Нобелевский комитет в последние годы подвергается критике из-за того, что среди лауреатов крайние мало представителей этнических и расовых меньшинствНобелевский комитет в последние годы подвергается критике из-за того, что среди лауреатов крайние мало представителей этнических и расовых меньшинств
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Нобелевский комитет выпустил рекомендации для подбора кандидатов на получение премии в 2019 году. Критерии предполагают учет пола, этнической и расовой принадлежности ученого с целью «поддержания высокого уровня культурного разнообразия».

“Мы подчеркиваем, что никакие этнические или половые квоты не будут вводиться, так как это противоречит завещанию Альфреда Нобеля”, – цитирует издание Nature генерального секретаря Королевской академии наук Швеции Горана Ханссона. Ханссон также отметил, что научное сообщество должно «видеть» женщин-ученых.

Нобелевский комитет в последние годы подвергается критике из-за того, что среди лауреатов крайние мало представителей этнических и расовых меньшинств. Сторонники теории «социальной справедливости» отмечают, что большинство лауреатов премии являются мужчинами-выходцами из стран Европы и США. Также стоит отметить, что за все время существование награды ее получило 17 женщин-ученых, а также 31 женщина, внесшая вклад в литературу, экономику и поддержание мира на Земле.

Другим нововведением стало изменение принципов определения имен кандидатов. Теперь один ученый может получить премию за несколько разных открытий, а имена нескольких исследователей, в свою очередь, могут быть связаны с одним изобретением.

Нобелевская премия вручается с 1901 года. За время существования награды ее получило 923 деятеля, которые внесли вклад в развитие науки и общества. В числе лауреатов премии есть 26 россиян и граждан СССР.

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