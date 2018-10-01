Россия сохранила лидерство по числу туристов в Турции

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-01T14:47:44+03:00

Более 4 млн россиян отдохнули в Турции за восемь месяцев Фото: Антон ПИКУС

В 2018 году в стране отдохнули более 4 млн российских путешественников

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Россия по-прежнему остается лидером по числу туристов в Турции. Так, с начала 2018 года в этой стране отдохнули 4,1 миллиона человек. В то время как весной и летом прошлого года в Турцию съездили только 3,6 миллиона россиян. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отметим, что всего с января по август в Турции отдохнули 27 миллионов иностранных путешественников.

«Россия продолжает лидировать в структуре въездного туристического потока Турции с долей в 15,49% от общего количества всех иностранных прибытий, в 2017 году — 15,16%», — цитирует сообщение АТОР «Федеральное агентство новостей».

Отметим, что кроме россиян турецкие курорты облюбовали путешественники из Германии, Британии, Ирана и Грузии. Доля немцев составляет 2,98 миллиона человек или 11,01% от общего турпотока, доля британцев - почти 1,6 миллиона(5,83%), из Ирана в Турцию приехали отдохнуть 1,5 млн человек (5,58%), а из Грузии - 1,44 миллиона человек (5,34%).