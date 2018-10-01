Генпрокуратура: Размещение в соцсетях экстремистских символов не является поводом для уголовного преследования

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-01T14:57:13+03:00

Представитель ведомства Александр Куренной подчеркнул, что публикация символики экстремистских и террористических организаций не будет основанием для возбуждения уголовного дела, если в ней нет призыва участвовать в их деятельности

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Размещение в интернете и социальных сетях символики террористических и экстремистских организаций не является основанием для уголовного преследования, если не содержит призыва участвовать в их деятельности.

Об этом заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире официального видеоканала ведомства.

«Есть организации, признанные на территории РФ экстремистскими или террористическими, и вот человек разместил эмблему. Сам факт размещения эмблемы такой организации не является основанием для возбуждения уголовного дела, если в нем нет призыва», - отметил Куренной.

Представитель Генпрокуратуры также подчеркнул, что уголовные дела по статье 282 «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства» не возбуждались в отношении лиц, которые ставили под экстремистскими материалами «лайки».

«Окрестили так все эти дела - «о лайках и репостах». Вот тут надо разделять: за лайки нет ни одного уголовного дела, за репосты есть, потому что репосты - это размещение информации», - пояснил Куренной.

Он также выразил надежду, что после недавнего разъяснения Верховного суда РФ число необоснованно возбужденных уголовных дел об экстремизме в сети снизится.

Напомним, 20 сентября пленум ВС РФ принял постановление, в котором разъяснил, что сами по себе «лайки» и «репосты» экстремистских материалов не могут быть основанием для уголовного преследования — прежде всего необходимо доказать, что эти действия совершались осознанно с целью возбудить ненависть или вражду.

По словам председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева, в настоящее время в России открыто чуть более 500 уголовных дел об экстремизме в соцсетях. Именно рост числа подобных производств стал поводом для разъяснения со стороны инстанции.