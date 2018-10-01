2018-10-01T15:08:24+03:00
Происшествия

В ДТП с маршруткой на северо-западе Москвы пострадали девять человек

Санитарный вертолет эвакуировал одну женщину в больницу
Сакина НУРИЕВА
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Погибших нетПогибших нетФото: Иван ВИСЛОВ
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На пересечении улиц Свободы и Планерная в Москве маршрутное такси столкнулось в четырьмя легковыми автомобилями. В ходе ДТП пострадали девять человек.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили о четырех пострадавших на в районе дома №99 на улице Свободы.

Позже представитель Московского авиационного центра (МАЦ) сообщил, что пострадали все-таки девять человек, среди них одна женщина в тяжелом состоянии. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал ее в больницу с места ДТП.

О состоянии других пострадавших не упоминается. Погибших нет, передает РИА Новости.

Ранее kp.ru сообщил о ДТП с пятью автомобили, среди которых оказались Lamborghini и Audi. Машины столкнулись на улице Новый Арбат в Москве. Две машины столкнулись, после этого Lamborghini отбросило на припаркованные на обочине машины. В результате пять автомобилей получили механические повреждения.

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