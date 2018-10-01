Кремль внимательно наблюдает за ситуацией с референдумом в Македонии

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-01T15:25:55+03:00

В Кремле наблюдают за ситуацией с референдумом в Македонии Фото: REUTERS

В Москве подчеркнули, что все подобные процессы должны оставаться в рамках правового режима

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В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией вокруг состоявшегося накануне в Македонии референдума о переименовании страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы внимательно наблюдаем и считаем, что, безусловно, все процессы должны оставаться в рамках правового режима, правового русла", - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что необходимость в проведении голосования возникла на фоне многолетнего спора между Скопьем и Римом. Греция требует от властей Македонии сменить название республики на "Республика Северная Македония", чтобы оно не совпадало с наименованием одной из греческих провинций. Лишь при выполнении этого условия Афины готовы перестать блокировать вступление Скопья в НАТО.

Сайт kp.ru писал о том, что референдум об изменении названия республики состоялся в Македонии в воскресенье, 30 сентября. После обработки 98,61% бюллетеней за переименование высказались 91,48% жителей страны, против проголосовали 5%.

При этом была зафиксирована рекордно низкая явка. В среднем по республике она составила 36,84%. Ожидается, что это может стать основанием для признания референдума недействительным.