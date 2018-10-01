2018-10-01T15:35:27+03:00
Политика

Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ из-за задержания судна «Севастополь»

Российские дипломаты потребовали немедленно отметить запрет на выход корабля из порта Пусан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол Южной Кореи У Юн Гын вызван в МИД РоссииПосол Южной Кореи У Юн Гын вызван в МИД РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Посол Южной Кореи У Юн Гын в понедельник, 1 октября, был вызван в министерство иностранных дел РФ в связи с ситуацией вокруг задержания российского судна "Севастополь" в порту города Пусан. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российские дипломаты потребовали немедленно отменить запрет южнокорейских властей на выход корабля компании "Гудзон" из порта.

"Заместителем министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна "Севастополь" в порту г. Пусан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Напомним, что в августе этого года корабль был задержан в южнокорейском порту для проведения проверки. Позже выяснилось, что такие меры связаны с введенными в отношении судовладельца американскими санкциями.

Вскоре после инцидента компания "Гудзон" обратилась за помощью к российским властям, те, в свою очередь, попросили коллег из Сеула, как можно скорее, прояснить ситуацию, передает сайт kp.ru.

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