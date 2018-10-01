Матч ЦСКА - Реал: Георгий Щенников не сыграет против мадридцев

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-01T15:40:49+03:00

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Футбольный клуб ЦСКА (Москва) не сможет рассчитывать в важном поединке Лиги Чемпионов против "Реала" на одного из своих лидеров. Георгий Щенников точно не примет участия в матче 2 тура группового этапа престижного еврокубка.

- Щенников завтра сыграть не сможет. У него разные болячки, то одна вылезает, то другая. Пока он не готов играть, - заявил Виктор Ганчаренко на пресс-конференции перед матчем ЦСКА - Реал.

Напомним, что в первой игре ЛЧ этого сезона армейцы в гостях сыграли вничью 2:2 с чешской "Викторией". Матч ЦСКА и мадридского "Реала" пройдет завтра, 2 октября, в Москве на стдаионе "Лужники". Он начнется в 22:00 по московскому времени.