2018-10-01T15:57:12+03:00
Политика

Эрдоган объявил о налаживании отношений между Турцией и Германией

По словам президента республики, теперь Анкара и Берлин начнут укреплять "давнюю дружбу"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганКанцлер ФРГ Ангела Меркель и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кризис в отношениях между Анкарой и Берлином был разрешен, и теперь стороны должны приступить к налаживанию двусторонних связей. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего визита в Германию.

"Считаю, что мой государственный визит в ФРГ еще больше укрепит давнюю дружбу между нашими странами по всем направлениям. Болезненный период в наших отношениях остался позади", — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что в ходе общения с немецкими политиками отметил схожесть позиций Анкары и Берлина по вопросу регулирования сирийского кризиса. Также статистика свидетельствует о высоком уровне экономических связей между странами. Так, с 2003 года объем прямых инвестиций в экономику Турции со стороны компаний из ФРГ составил 9 млрд долларов, а рост взаимного торгового оборота превысил 13% за последние семь месяцев.

Напомним, что визит Эрдогана в Германию состоялся 27-29 сентября. Еще до совершения поездки президент Турции надеялся на позитивный исход, дальнейшее совместное развитии двух стран и обсуждение вопросов борьбы с международным терроризмом, передает сайт kp.ru.

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