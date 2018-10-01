2018-10-01T16:37:03+03:00
В мире

Эрдоган пообещал еще больше укрепить отношения с Россией

Президент Турции отметил успешное партнерство с Москвой и выразил намерение продолжать развитие двустороннего сотрудничества
Денис СУХОВ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен уделить особое внимание дальнейшему укреплению отношений с Россией и развитию двустороннего сотрудничества между странами.

Об этом турецкий лидер заявил, выступая на церемонии возобновления работы парламента после летних каникул.

«У нас с Россией сложились самые тесные отношения во всех сферах: от Сирии до туризма. Мы будем еще больше укреплять наши отношения и еще больше развивать наше сотрудничество», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, партнерство России и Турции пережило «много разных провокаций», но сейчас «государства продолжают реализовывать проекты, отвечающие взаимным интересам».

Говоря об успехах двустороннего взаимодействия, президент Турции прежде всего отметил договоренности по сирийскому Идлибу, достигнутые на саммите в Сочи.

«Наши усилия по Сирии дали результаты. В Сочи мы пришли к соглашению, подписали договоренности о создании демилитаризованной зоны в Идлибе и выводе оттуда экстремистов, около 60 тысяч сирийцев вернулись домой», - добавил Эрдоган.

Он выразил мнение, что благодаря договоренностям с другими сторонами и своей политике в Сирии Турция «стала страной, имеющей право голоса». Эрдоган отмеил, что в ближайших планах Анкары расширение зон безопасности в Сирии, в том числе в Манбидже и на востоке Евфрата, а также зачистка этих районов от террористов.

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